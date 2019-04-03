Призыв Трампа о справедливом распределении бремени среди членов НАТО имеет реальное воздействие - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил после встречи с президентом США Дональдом Трампом о том, что его призыв к увеличению расходов на оборону оказывает реальное воздействие на членов альянса.

"Отличная дискуссия с президентом Трампом по сохранению силы НАТО", - написал Й.Столтенберг в своем Twitter по итогам встречи с американским лидером.

"Его послание о справедливом распределении бремени оказывает реальное воздействие. К концу следующего года европейские союзники и Канада добавят $100 млрд на оборонные расходы", - отметил он.

Президент США встретился с генсеком НАТО в Белом доме в преддверии запланированной на 4 апреля в Вашингтоне встречи НАТО на уровне министров иностранных дел, которая приурочена к 70-летию организации.

Во время встречи Д.Трамп выразил недовольство тем, что члены альянса не так много тратят на оборону, как США.

В частности, он раскритиковал Германию, которая, по его словам, платит всего около 1% ВВП на нужды НАТО, в то время как США платят 4,3% .

По его мнению, члены НАТО когда-то должны будут начать вкладывать в оборону больше согласованного ранее уровня в 2% от ВВП.