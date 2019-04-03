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Дальнее зарубежье 03.04.2019 10:26

На Тайване зафиксировано сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в юго-западной части Тайваня в 17 км от района Юнкан в городе Тайнань, сообщает Алтае-Саянский филиала Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 05:53 в среду, имел координаты 22.88 градуса северной широты и 120.96 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

По данным Геологической службы США, магнитуда этого землетрясения составила 5,4.

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]