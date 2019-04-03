На Тайване зафиксировано сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в юго-западной части Тайваня в 17 км от района Юнкан в городе Тайнань, сообщает Алтае-Саянский филиала Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 05:53 в среду, имел координаты 22.88 градуса северной широты и 120.96 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

По данным Геологической службы США, магнитуда этого землетрясения составила 5,4.