СМИ КНДР критикуют Южную Корею за осторожный подход в вопросах межкорейских отношений

Разговоры о благоразумии в сфере межкорейских отношений демонстрируют, что Сеул поддался давлению со стороны Вашингтона, заявляют СМИ КНДР.

"Такие разговоры о благоразумии южнокорейских властей - это уклонение от ответственности за выполнение деклараций Север-Юг, принятых перед всей нацией, и открытая капитуляция под давлением США и консерваторов", - говорится в публикации северокорейского сайта Meari.

В свою очередь, главная газета КНДР Rodong Sinmun в своей статье заявила, что "вмешательство внешних сил" не должно допускаться в процессе воссоединения двух Корей.

"Воссоединение не является вопросом, который должен быть одобрен или поддержан кем-то (...) Сотрудничество с иностранными силами будет только мешать национальным интересам" - следует из публикации.

Ранее министерство по делам объединения двух Корей заявляло, что правительство Южной Кореи предпримет подготовительные шаги для экономического сотрудничества между двумя странами. В частности, рассматривается возможность открытия индустриального комплекса Кэсон и возобновление туров на гору Кумган.

Вашингтон, однако, по-прежнему настороженно относится к возобновлению этих проектов. В США опасаются, что подобные шаги могут подорвать режим глобальных санкций против Пхеньяна в то время, когда ведутся переговоры о денуклеаризации.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отмечал, что Южная Корея проведет консультации с Соединенными Штатами о путях возобновления совместных проектов с Севером.

В 2018 году отношения между Югом и Севером достигли значительных успехов - Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели три саммита. Однако процесс примирения зашел в тупик, поскольку переговоры о денуклеаризации между КНДР и США достигли незначительного прогресса.