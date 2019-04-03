Саакашвили намерен вернуться на Украину в случае победы Зеленского на президентских выборах

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уверен в победе кандидата Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины, хочет вернуться в эту страну и восстановить украинское гражданство.
"Фактически на Украине произошла революция. Без всякого сомнения, во втором туре победит Владимир Зеленский", - заявил М.Саакашвили в интервью телекомпании "Рустави 2".
Экс-президент Грузии также прокомментировал заявления, что за В.Зеленским стоит украинский олигарх Игорь Коломойский.
"Это неверные заявления. Наверное, Коломойский стоит рядом с Зеленским. Я давно знаком с Коломойским и он очень по-доброму расположен ко мне", - сказал М.Саакашвили.
Он сообщил, что в случае победы на выборах В.Зеленского намерен вернуться на Украину.
"Я обожаю Украину, обязательно вернусь и восстановлю украинское гражданство", - сказал М.Саакашвили.
По его словам, он не намерен занимать на Украине какие-либо должности, даже пост премьер-министра, если ему это предложат, но готов оказать "серьезную помощь".
"Мои дальнейшие планы связаны с Грузией", - заявил М.Саакашвили.
Алиев поздравил Чапутову с избранием на пост президента Словакии
Глава МИД Азербайджана примет участие в заседании СМИД СНГ в Москве
ЛУКОЙЛ заключил контракт на разведку и разработку углеводородов на блоке Женис в Казахстане
ЕС выделит 33 млн евро на строительство Интерконнектора Греция-Болгария, по которому планируется поставлять азербайджанский газ
Банки Азербайджана предложат льготы предпринимателям, пострадавшим от пожара в ТЦ Diqlas
Около 190 компаний из 17 стран примут участие на выставке «Туризм и путешествия» AITF 2019
Японцы в ужасе от 10-дневных каникул в связи с началом новой эры - СМИ
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Президент Алиев назначил главу ИВ Джульфинского района НАР
ГААД получит 15,4 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Эксперт: "Вклад AccessBank-а в развитие студентов очень ценен"
Комитет по страхованию Caspian European Club подготовил спецотчет
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»