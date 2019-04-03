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СНГ 03.04.2019 11:10

Саакашвили намерен вернуться на Украину в случае победы Зеленского на президентских выборах

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уверен в победе кандидата Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины, хочет вернуться в эту страну и восстановить украинское гражданство.

"Фактически на Украине произошла революция. Без всякого сомнения, во втором туре победит Владимир Зеленский", - заявил М.Саакашвили в интервью телекомпании "Рустави 2".

Экс-президент Грузии также прокомментировал заявления, что за В.Зеленским стоит украинский олигарх Игорь Коломойский.

"Это неверные заявления. Наверное, Коломойский стоит рядом с Зеленским. Я давно знаком с Коломойским и он очень по-доброму расположен ко мне", - сказал М.Саакашвили.

Он сообщил, что в случае победы на выборах В.Зеленского намерен вернуться на Украину.

"Я обожаю Украину, обязательно вернусь и восстановлю украинское гражданство", - сказал М.Саакашвили.

По его словам, он не намерен занимать на Украине какие-либо должности, даже пост премьер-министра, если ему это предложат, но готов оказать "серьезную помощь".

"Мои дальнейшие планы связаны с Грузией", - заявил М.Саакашвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, УКРАИНА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]