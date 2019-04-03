Мажилис Казахстана одобрил ратификацию соглашения с РФ о контроле за целевым использованием продукции военного назначения

Мажилис парламента Казахстана в среду одобрил проект закона "О ратификации соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о порядке осуществления контроля за наличием и целевым использованием продукции военного назначения, поставляемой в рамках договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военно-техническом сотрудничестве от 24 декабря 2013 года".
Соглашение было подписано в Москве 29 ноября 2017 года.
"В соответствии с положениями данного соглашения сторона, поставляющая продукцию военного назначения, вправе осуществлять контроль за продукцией военного назначения с целью: во-первых, проверки наличия целевого использования, во-вторых, сверки необходимой документации, подтверждающей ее целевое использование в ВС, других войсках, в воинских формированиях, правоохранительных органах и специальных органах, в-третьих, проверки обоснованности списания поставленной продукции", - сказал заместитель министра обороны Казахстана Талгат Мухтаров, представляя документ депутатам.
Уполномоченными органами по реализации соглашения от казахстанской стороны являются министерство обороны и министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности, от российской стороны - федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.
"Следует отметить, что контроль осуществляется на основании запросов уполномоченных органов сторон, в которых указывается: продукция военного назначения, в отношении которой поставляющая сторона намерена осуществить контроль, срок ее проведения, а также технические средства, которые будут использоваться в ходе контроля", - сказал замминистра.
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