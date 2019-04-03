Акционеры AGBank в июне обсудят финансовые итоги деятельности банка

Очередное собрание акционеров азербайджанского AGBank состоится 7 июня, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
"На заседании акционерам предстоит отчет правления за 2018 год, заслушать отчет Аудиторского комитета, утвердить финансовые результаты банка", - отметили в банке.
Кроме того, акционеры планируют утвердить новую редакцию устава банка, положения управляющих органов банка.
AGBank основан в 1992 году и входит в число 10 ведущих банков Азербайджана.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»