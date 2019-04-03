Акционеры AGBank в июне обсудят финансовые итоги деятельности банка

Очередное собрание акционеров азербайджанского AGBank состоится 7 июня, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

"На заседании акционерам предстоит отчет правления за 2018 год, заслушать отчет Аудиторского комитета, утвердить финансовые результаты банка", - отметили в банке.

Кроме того, акционеры планируют утвердить новую редакцию устава банка, положения управляющих органов банка.

AGBank основан в 1992 году и входит в число 10 ведущих банков Азербайджана.

А.Мамедов