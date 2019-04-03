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Финансы 03.04.2019 10:19

Акционеры AGBank в июне обсудят финансовые итоги деятельности банка

Очередное собрание акционеров азербайджанского AGBank состоится 7 июня, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

"На заседании акционерам предстоит отчет правления за 2018 год, заслушать отчет Аудиторского комитета, утвердить финансовые результаты банка", - отметили в банке.

Кроме того, акционеры планируют утвердить новую редакцию устава банка, положения управляющих органов банка.

AGBank основан в 1992 году и входит в число 10 ведущих банков Азербайджана.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНК, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]