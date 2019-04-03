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СНГ 03.04.2019 12:03

В Киргизии считают нарушением норм ЕАЭС введение дополнительного контроля грузов на границе с Казахстаном - Минэкономики

Киргизская сторона рассматривает усиление контроля грузов на киргизско-казахстанской границе со стороны Казахстана, приведшего к скоплению грузов на границе, в качестве нарушения норм ЕАЭС, Минэкономики Киргизии предлагает правительству отозвать министров-членов ЕЭК для проведения консультаций, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

В сообщении отмечается, что с 19 марта на киргизско-казахстанском участке государственной границы был усилен контроль в отношении транспортных средств, загруженных товарами народного потребления, каждое транспортное средство подвергается тщательному досмотру. В связи с чем, время пересечения казахстанской границы значительно увеличивается, в настоящее время на границе Киргизии и Казахстана скопилось более 250 грузовых автомобилей.

"Киргизия в связи со сложившейся ситуацией считает, что проводимые казахстанской стороной дополнительные меры контроля являются нарушением норм права Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ограничивают свободу передвижения товаров - основополагающих принципов функционирования единого рынка Союза", - подчеркивается в сообщении.

В нем приводятся данные Комитета государственного дохода Минфина Казахстана, где указано, что на границе с Киргизией осуществляется проверка и сканирование следующих документов: CMR (международная товарно-транспортная накладная); ТТН (товарно-транспортная накладная); инвойс или счет фактура; техпаспорт на транспортное средство; талон о прохождении границы.

"Подобные действия являются осуществлением скрытого таможенного контроля, что в корне противоречит нормам Союза, а также нарушает положения статьи 25 Договора о ЕАЭС (...), в соответствии с которой в рамках таможенного союза осуществляется свободное перемещение товаров между территориями государств-членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля", - заявили в Минэкономики Киргизии.

"Такие меры влекут за собой для поставщиков Киргизии финансовые издержки, связанные с увеличением простоя, а также негативные последствия, связанные с невыполнением обязательств перед контрагентами по срокам поставки товаров, что приведет к снижению экономической активности страны в целом", - говорится в документе.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КАЗАХСТАН, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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