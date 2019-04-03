Президент Алиев ознакомился с пассажирским поездом, предназначенным для эксплуатации на ж/д БТК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду ознакомился с пассажирским поездом, предназначенным для эксплуатации на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сообщает сайт главы государства.
Поезд из 10 вагонов, произведенных швейцарской Stadler Rail Group по заказу ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) 29 марта прибыл в Баку.
Состав включает девять пассажирских вагонов и вагон-ресторан.
По данным общества, АЖД планирует организовать пассажирские перевозки по маршруту Баку-Тбилиси-Карс в 2019 году.
Как сообщалось, АЖД для организации пассажироперевозок по БТК заказала 30 вагонов у компании Stadler.
Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов. На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов. Однако перевозки по данному коридору планируется довести до 20-22 млн тонн грузов в год.
Н.Аббасова
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