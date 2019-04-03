Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9078 RUR   0.026 GBR   2.2341 TRY   0.3029

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.58 0.99 Brent 69.37 0.36

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 03.04.2019 10:44

Глава МИД Азербайджана примет участие в заседании СМИД СНГ в Москве

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров примет участие на очередном заседании Совета глав МИД СНГ, которое состоится 5 апреля в Москве.

«Э.Мамедъяров возглавит делегацию Азербайджана на заседании Совета глав МИД СНГ», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе МИД Азербайджана.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИД, СНГ, ЗАСЕДАНИЕ


Похожие новости


Заседание комитета руководителей правовых служб министерств иностранных дел государств-участников СНГ открывается в Душанбе В основе формирования ЕС и СНГ лежали совершенно разные цели - замглавы МИД РФ Панкин Главы МИД стран СНГ на переговорах в Сочи согласовали документы о военном сотрудничестве и борьбе с терроризмом Главы МИД стран СНГ соберутся в апреле в Минске Главы МИД стран СНГ согласовали девять документов для рассмотрения в мае президентами и премьерами стран Содружества В Ташкенте началось заседание СМИД СНГ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]