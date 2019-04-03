Глава МИД Азербайджана примет участие в заседании СМИД СНГ в Москве

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров примет участие на очередном заседании Совета глав МИД СНГ, которое состоится 5 апреля в Москве.

«Э.Мамедъяров возглавит делегацию Азербайджана на заседании Совета глав МИД СНГ», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе МИД Азербайджана.

Ф.Исазаде