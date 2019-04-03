Токаев может обратиться за разъяснением норм Конституции Казахстана о сроках президентских выборов - экс-глава КС

Бывший председатель Конституционного совета (КС) Казахстана Игорь Рогов считает, что сроки проведения президентских выборов в стране неоднозначны, может потребоваться толкование норм Конституции.

"Вопрос интересный (...). Дилемма есть: с одной стороны пять лет истекут в апреле 2020 года (президентский срок Н.Назарбаева - ИФ-К), с другой стороны - выборы в декабре по Конституции. Давайте посмотрим, как будет. Не исключено, что понадобится толкование Конституционного совета", - сказал И.Рогов агентству "Интерфакс-Казахстан" в среду.

И.Рогов не исключил, что новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев может обратиться в Конституционный совет по этому вопросу.

Вместе с тем он напомнил о возможности проведения досрочных президентских выборов.

"Не забывайте, что в Конституции есть норма о возможности досрочного проведения выборов", - сказал И.Рогов.

19 марта казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Полномочия президента страны возложены на бывшего спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева. Полномочия президента к нему перешли на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года.

20 марта К.Токаев вступил в должность президента страны. На совместном заседании палат парламента К.Токаев принес присягу президента народу страны.

В соответствии с Конституцией Казахстана, полномочия президента республики в случае отставки избранного президента переходят к председателю сената с момента принесения им присяги народу Казахстана. Лицо, принявшее на себя полномочия президента республики по таким основаниям, не вправе инициировать изменения и дополнения в Конституцию страны.

Вместе с тем, согласно Конституции, очередные выборы президента страны должны проводиться в первое воскресенье декабря.

В конце декабря 2018 года Нурсултан Назарбаев заявил, что оснований для досрочных президентских выборов в Казахстане нет.

"Выборы президента в декабре 2020 года, два года еще. О чем мы говорим? Ближе будет к делу, вот тогда и поговорим", - сказал тогда лидер нации в интервью казахстанским СМИ.