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Транспорт и связь 03.04.2019 11:11

Экипаж разбившегося в Эфиопии самолета Boeing следовал аварийным инструкциям авиапроизводителя - газета

Пилоты потерпевшего крушение в Эфиопии самолета Boeing 737 MAX следовали необходимым процедурам, предусмотренным авиапроизводителем на случай экстренной ситуации, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с результатами расследования.

"Пилоты, которые управляли самолетом Boeing 737 MAX, разбившимся в марте в Эфиопии, изначально следовали процедурам, установленным авиапроизводителем на случай экстренной ситуации", - пишет издание.

По данным газеты, после возникновения проблемы на борту экипаж действовал в соответствии с установленными инструкциями, однако, несмотря на это, пилотам не удалось выровнять самолет и вернуть контроль над управлением.

Ранее в Boeing заявили, что пилоты могли бы избежать катастрофы, если бы следовали инструкциям и отключили систему MCAS.

Boeing-737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта текущего года, авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

В результате многочисленные страны мира запретили пролеты самолетов этого типа в своем воздушном пространстве, авиакомпании отказались от их использования, аннулировали ранее сделанные заказы на их приобретение.

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Тэги: США, ЭФИОПИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, ЭКИПАЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]