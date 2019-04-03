Экипаж разбившегося в Эфиопии самолета Boeing следовал аварийным инструкциям авиапроизводителя - газета

Пилоты потерпевшего крушение в Эфиопии самолета Boeing 737 MAX следовали необходимым процедурам, предусмотренным авиапроизводителем на случай экстренной ситуации, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с результатами расследования.

"Пилоты, которые управляли самолетом Boeing 737 MAX, разбившимся в марте в Эфиопии, изначально следовали процедурам, установленным авиапроизводителем на случай экстренной ситуации", - пишет издание.

По данным газеты, после возникновения проблемы на борту экипаж действовал в соответствии с установленными инструкциями, однако, несмотря на это, пилотам не удалось выровнять самолет и вернуть контроль над управлением.

Ранее в Boeing заявили, что пилоты могли бы избежать катастрофы, если бы следовали инструкциям и отключили систему MCAS.

Boeing-737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта текущего года, авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

В результате многочисленные страны мира запретили пролеты самолетов этого типа в своем воздушном пространстве, авиакомпании отказались от их использования, аннулировали ранее сделанные заказы на их приобретение.