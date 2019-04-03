Глава МВД РФ в Пхеньяне посетил вуз, готовящий полицейских КНДР

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе визита в Северную Корею посетил в Институт народной безопасности имени Ким Чен Ира, сообщила журналистам в среду официальный представитель министерства Ирина Волк.

"В рамках визита в КНДР министр внутренних дел РФ В.Колокольцев посетил находящийся в Пхеньяне Институт народной безопасности КНДР им. Ким Чен Ира - ведущее образовательное учреждение, осуществляющее подготовку руководящих кадров для правоохранительной системы Северной Кореи", - сказала И.Волк.

Министр ознакомился с организацией учебного процесса в вузе, побеседовал с преподавательским составом и слушателями.

"Зарубежные коллеги рассказали, что обучение ведется по широкому спектру специальностей. Выпускники института направляются на службу в различные подразделения, в том числе уголовного розыска и обеспечения безопасности дорожного движения", - сказала И.Волк.

Она также сообщила, что руководители Министерства народной безопасности КНДР пригласили российских коллег в ведомственный кинологический центр.

"На учебном полигоне состоялось выступление сотрудников подразделения с их четвероногими питомцами. Служебные собаки показали отличные навыки обнаружения запрещенных веществ и задержания вооруженных злоумышленников", - сказала И.Волк.