Глава МВД РФ в Пхеньяне посетил вуз, готовящий полицейских КНДР

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе визита в Северную Корею посетил в Институт народной безопасности имени Ким Чен Ира, сообщила журналистам в среду официальный представитель министерства Ирина Волк.
"В рамках визита в КНДР министр внутренних дел РФ В.Колокольцев посетил находящийся в Пхеньяне Институт народной безопасности КНДР им. Ким Чен Ира - ведущее образовательное учреждение, осуществляющее подготовку руководящих кадров для правоохранительной системы Северной Кореи", - сказала И.Волк.
Министр ознакомился с организацией учебного процесса в вузе, побеседовал с преподавательским составом и слушателями.
"Зарубежные коллеги рассказали, что обучение ведется по широкому спектру специальностей. Выпускники института направляются на службу в различные подразделения, в том числе уголовного розыска и обеспечения безопасности дорожного движения", - сказала И.Волк.
Она также сообщила, что руководители Министерства народной безопасности КНДР пригласили российских коллег в ведомственный кинологический центр.
"На учебном полигоне состоялось выступление сотрудников подразделения с их четвероногими питомцами. Служебные собаки показали отличные навыки обнаружения запрещенных веществ и задержания вооруженных злоумышленников", - сказала И.Волк.
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