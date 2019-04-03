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Дальнее зарубежье 03.04.2019 13:16

Южнокорейский танкер задержан по подозрению в нарушении санкций ООН по КНДР

Танкер под южнокорейским флагом, который, предположительно, нарушил санкции ООН в отношении Северной Кореи, задержан и стоит в порту Пусана уже полгода, пишет газета "Чосон ильбо".

"В министерстве иностранных дел (Южной Кореи - ИФ) заявили, что судну не разрешают покинуть порт Пусана с октября прошлого года, его подозревают в нарушении резолюций Совбеза ООН", - пишет газета.

При этом в министерстве не объяснили, почему информацию о задержании судна обнародовали лишь спустя полгода.

По данным газеты, правительство приступило к расследованию на основании сведений, полученных от американской разведки. По данным спецслужб США, танкер должен был произвести перекачку нефти на другой танкер в открытом море.

По данным источника газеты в МИД Южной Кореи, расследование началось еще около года назад.

"Мы начали расследование в отношении судна около года назад, и мы также тесно консультировались с Совбезом ООН", - сказал он.

Танкер был построен в 2000 году, он может перевозить порядка 7,8 тыс. тонны груза.

В случае, если расследование подтвердит подозрения, этот танкер будет занесен санкционным комитетом ООН в черный список.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, СУДНО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]