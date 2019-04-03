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Дальнее зарубежье 03.04.2019 13:33

Ряд эстонских политиков критикует планы президента Эстонии нанести визит в Москву

Бывший министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд заявила, что не видит достойных причин для запланированного визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву.

"Открытие отремонтированного посольства - недостаточная причина для поездки в страну, в которую тебя не приглашали", - сказала М.Кальюранд в среду газете Ohtuleht.

По ее мнению, для президента "недостойно посещать страну, с которой у нас нет добрососедских отношений и повседневного внешнеполитического сотрудничества".

Председатель комиссии по иностранным делам эстонского парламента предыдущего созыва Марко Михкельсон, чьи слова также приводит газета, заявил, что визит президента пройдет "в каком-то смысле на пустом месте и требует, в первую очередь, разъяснений от самого президента".

Рабочий визит К.Кальюлайд в Москву запланирован на 18 апреля, в ходе которого она откроет реконструированное историческое здание посольства Эстонии.

Ранее сообщалось, что эстонская сторона направила в МИД РФ ноту с просьбой о встрече М.Кальюлайд с российским лидером Владимиром Путиным в ходе визита.

В последний раз Россию посещал президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, в 2011 году он побывал в Санкт-Петербурге на переосвящении Яаниской церкви.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ПОЛИТИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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