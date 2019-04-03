Карлос Гон может быть вновь арестован в Японии в связи с очередными обвинениями - СМИ

Экс-глава Nissan Карлос Гон может быть арестован в Японии по новым обвинениям, касающимся, в частности, незаконного вывода средств из Nissan и Renault через оманского автодилера, пишет японская газета Sankei.

В начале марта К.Гон был освобожден из тюрьмы в Токио, где он провел 108 дней, под залог в $8,9 млн. Ему были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет. Сам К.Гон отрицает все обвинения.

В среду К.Гон написал в своем аккаунте в Twitter, что планирует провести пресс-конференцию в следующий четверг, 11 апреля. "Я собираюсь рассказать всю правду о том, что происходит", - написал К.Гон.

В описании аккаунта @carlosghosn, созданного в апреле 2019 года, его владелец описывается, как "отец, муж, бывший председатель совета директоров и CEO Nissan Motors, а также Renault, бывший председатель совета директоров Mitsubishi Motors, бывший глава совета директоров и CEO альянса автопроизводителей".

Ранее К.Гон не имел персонального аккаунта в Twitter.

В соответствии с условиями освобождения под залог, К.Гон должен проживать на территории Японии и не может выехать за пределы страны. Кроме того, входы и выходы в его дом оборудованы камерами видеонаблюдения. Среди других условий оговаривались ограничения на пользование мобильным телефоном и компьютером, запрет на доступ к интернету, а также на контакты с лицами, имеющими отношение к уголовному делу.

Nissan Motor Co. выявила в ходе внутреннего расследования, что К.Гон вывел миллионы долларов из компании через оманского автодистрибьютора на личные цели, в частности, на покупку яхты, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Проверка открывает путь для привлечения К.Гона к ответственности по новым пунктам, отмечают эксперты.

Расследование выявило, что К.Гон одобрил перечисление порядка $35 млн оманской компании Suhail Bahwan Automobiles в период с 2011 по 2018 года, когда он возглавлял Nissan. Есть данные о том, что Suhail могла участвовать в оплате принадлежавшей К.Гону яхты, а также финансировала инвесткомпанию, частично принадлежащую сыну К.Гона, сообщили источники.

Отдельное расследование, проводимое Renault, показало, что компания, возглавляемая на тот момент К.Гоном, перевела порядка 10 млн Suhail за несколько лет. По словам источников, Renault уведомила французскую прокуратуру о выявленных данных.

К.Гон, родившийся в Бразилии в ливанской семье, является одним из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения. Два десятилетия назад он спас Nissan от краха за счет резкого сокращения расходов и других изменений. К.Гон был одним из архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi, а также активно выступал за расширение партнерства с другими автопроизводителями, включая "АвтоВАЗ", германский Daimler и китайский Dongfeng.

Руководящие посты в Renault К.Гон занимал с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, он был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года параллельно совмещал должности президента и гендиректора Renault, а с 2009 года также возглавлял ее совет директоров. В декабре 2016 года был избран председателем совета директоров Mitsubishi.

В апреле 2017 года К.Гон передал полномочия CEO Nissan Хирото Саикаве, но остался во главе совета директоров.

Nissan уволил К.Гона с поста председателя совета директоров спустя три дня после его ареста, чуть позже аналогичное решение принял и совет директоров Mitsubishi. В январе текущего года К.Гон ушел в отставку с постов председателя совета директоров и главного исполнительного директора Renault.

В 2013-2016 годах К.Гон возглавлял совет директоров "АвтоВАЗа".