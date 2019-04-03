Комитет по страхованию Caspian European Club подготовил спецотчет

Заседание Комитета по страхованию Caspian European Club состоялось в Баку 2 апреля. Об этом сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

На заседании под председательством главы Комитета по страхованию Анара Байрамова обсуждены проблемы отрасли, а также предложения глав компаний-членов Caspian European Club по развитию страхового сектора Азербайджана. По итогам заседания Комитета составлен специальный отчет, который будет направлен Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому Вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Также отметим, что Caspian European Club обратился к главному исполнительному директору Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Ибрагиму Алышеву с просьбой в апреле-мае встретиться с членами клуба в широком формате и выслушать предложения компаний, ответить на актуальные вопросы, связанные с улучшением работы банковского и страхового секторов.

Caspian European Club,объединяющий в своих рядах свыше5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионеи при активном участии Caspian Energy International Media Group.

Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.