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В Лондоне ожидают встречи Мэй и Корбина по Brexit уже в среду

Встреча премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и лидера британских лейбористов Джереми Корбина по Brexit пройдет в среду, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на замминистра Великобритании по Brexit Робина Уолкера.

Р.Уолкер подчеркнул, что он понимает, что некоторые депутаты-консерваторы могут быть обеспокоены тем, что правительство сотрудничает с Дж.Корбином. Вместе с тем он напомнил, что обе партии обещали уважать итоги референдума 2016 года, в ходе которого британцы проголосовали за выход из ЕС.

Работа с оппозицией "некомфортна для нас в политической сфере, но она - в национальных интересах", отметил Р.Уолкер.

Замминистра заявил, что для переговоров требуется, чтобы обе стороны пошли на уступки.

"Нужен компромисс, и компромисс должен быть с обеих сторон", - сказал Р.Уолкер.

Т.Мэй объявила о планах обсудить тупиковую ситуацию с Brexit во вторник после более чем семичасового заседания правительства Великобритании. Премьер надеется, что вместе с Дж.Корбином они смогут создать новую версию сделки с Брюсселем, которая получит поддержку в парламенте. Члены парламента уже трижды отвергали достигнутое Т.Мэй соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Дж.Корбин ранее заявлял, что он хочет более мягких условий Brexit, чем предусматривает сделка Т.Мэй. Так, он выступает за создание таможенного союза с ЕС.

После заявления Т.Мэй консерватор Борис Джонсон, выступающий за более жесткий разрыв отношений с ЕС, обвинил премьера в том, что она "доверяет окончательное решение по Brexit лейбористам".

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Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, ОППОЗИЦИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]