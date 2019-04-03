В Лондоне ожидают встречи Мэй и Корбина по Brexit уже в среду

Встреча премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и лидера британских лейбористов Джереми Корбина по Brexit пройдет в среду, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на замминистра Великобритании по Brexit Робина Уолкера.
Р.Уолкер подчеркнул, что он понимает, что некоторые депутаты-консерваторы могут быть обеспокоены тем, что правительство сотрудничает с Дж.Корбином. Вместе с тем он напомнил, что обе партии обещали уважать итоги референдума 2016 года, в ходе которого британцы проголосовали за выход из ЕС.
Работа с оппозицией "некомфортна для нас в политической сфере, но она - в национальных интересах", отметил Р.Уолкер.
Замминистра заявил, что для переговоров требуется, чтобы обе стороны пошли на уступки.
"Нужен компромисс, и компромисс должен быть с обеих сторон", - сказал Р.Уолкер.
Т.Мэй объявила о планах обсудить тупиковую ситуацию с Brexit во вторник после более чем семичасового заседания правительства Великобритании. Премьер надеется, что вместе с Дж.Корбином они смогут создать новую версию сделки с Брюсселем, которая получит поддержку в парламенте. Члены парламента уже трижды отвергали достигнутое Т.Мэй соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Дж.Корбин ранее заявлял, что он хочет более мягких условий Brexit, чем предусматривает сделка Т.Мэй. Так, он выступает за создание таможенного союза с ЕС.
После заявления Т.Мэй консерватор Борис Джонсон, выступающий за более жесткий разрыв отношений с ЕС, обвинил премьера в том, что она "доверяет окончательное решение по Brexit лейбористам".
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