UniCredit может выплатить $900 млн для урегулирования обвинений США в нарушении санкций

UniCredit SpA близок к заключению соглашения с властями США для урегулирования претензий в том, что банк предоставлял услуги клиринга иранским клиентам в обход американских санкций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По словам источников, соглашение обойдется итальянскому банку в $900 млн, однако позволит избежать уголовного преследования.
Эта сумма станет одной из самых крупных, когда-либо выплачивавшихся банками для урегулирования обвинений в нарушении американских санкций. Более серьезные расходы в связи с подобными обвинениями понесли лишь Societe Generale SA, Commerzbank AG, HSBC Holdings Plc и BNP Paribas SA.
UniCredit, как ожидается, объявит о соглашении с американскими регуляторами, включая Минюст США, Минфин и Федеральную резервную систему (ФРС), в ближайшие недели.
В марте 2011 года окружной прокурор Нью-Йорка открыл дело в отношении немецкого подразделения UniCredit - HypoVereinsbank - в связи с обвинениями в сделках с рядом иранских компаний, подпавших под американские санкции.
По словам источников, резервы UniCredit на урегулирование этого дела достаточны для полного покрытия расходов.
За последние 15 лет 15 европейских банков выплатили в общей сложности более $18,5 млрд в связи с нарушением санкций США в отношении ряда стран, преимущественно Ирана. Рекордный штраф в рамках такого дела выплатил BNP Paribas в 2014 году - $8,97 млрд.
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