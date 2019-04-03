Азербайджанские и российские компании подпишут 4 документа

Ряд соглашений о сотрудничестве между азербайджанскими и российскими компаниями планируется подписать в ходе российской деловой миссии в Азербайджан, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ).

«4 апреля в Баку прибудет российская деловая миссия. В состав миссии войдут более 60 российских компаний, представляющих различные отрасли – сельскохозяйственное и автомобильное машиностроение, химическую промышленность, предоставление цифровых услуг и решений для информационной безопасности, сектор АПК», - отмечается в информации РЭЦ.

Генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев уверен в положительных итогах деловой миссии. «В Баку работает представительство РЭЦ, мы видим возрастающий интерес компаний двух стран к расширению делового сотрудничества. Деловая миссия как раз направлена на налаживание предметного диалога бизнеса, который, уверен, перерастет в конкретные договоренности. Ряд новых соглашений будет подписан как раз на полях деловой миссии», - сказал А.Слепнев.

В мероприятиях в Баку примут участие министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев. В рамках миссии будут организованы для обсуждения перспектив налаживания делового сотрудничества.

Как стало известно агентству «Интерфакс-Азербайджан» в рамках предстоящей миссии предполагаются подписания между четырьмя компаниями России с бизнесом Азербайджана: соглашение о сотрудничестве и организации взаимоотношений между "КЗ Ростсельмаш" и "Сумгайытский технологический парк", Меморандум о сотрудничестве между "Трансмашхолдинг" и "Сумгаытский технологический парк", Меморандум о намерениях в части реализации систем ограждения между AzOkso и "Сервис Инвест" и соглашение между AzOkso и Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявлял, что Россия планирует с 2019 года направлять в Азербайджан деловые миссии для налаживания двусторонних контактов. По его словам, основной целью таких миссий будет «налаживание сотрудничества и анализ возможности совместного производства».

Б.Рустамбеков