Министр иностранных дел Узбекистана примет участие в СМИД СНГ в Москве

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов посетит Москву для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ, которое состоится в российской столице 5 апреля, сообщила в среду пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
"Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым примет участие в работе очередного заседания Совета министров иностранных дел государств-участников Содружества Независимых Государств, которое состоится 5 апреля 2019 года в Москве", - говорится в сообщении.
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