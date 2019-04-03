Министр иностранных дел Узбекистана примет участие в СМИД СНГ в Москве

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов посетит Москву для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ, которое состоится в российской столице 5 апреля, сообщила в среду пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

"Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым примет участие в работе очередного заседания Совета министров иностранных дел государств-участников Содружества Независимых Государств, которое состоится 5 апреля 2019 года в Москве", - говорится в сообщении.