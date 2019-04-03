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СНГ 03.04.2019 14:12

Министр иностранных дел Узбекистана примет участие в СМИД СНГ в Москве

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов посетит Москву для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ, которое состоится в российской столице 5 апреля, сообщила в среду пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

"Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым примет участие в работе очередного заседания Совета министров иностранных дел государств-участников Содружества Независимых Государств, которое состоится 5 апреля 2019 года в Москве", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УЗБЕКИСТАН, СНГ, СМИД, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]