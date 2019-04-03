Команда Зеленского огласила требования к Порошенко

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского ожидает от действующего главы государства Петра Порошенко ряда действий до "завершения срока его пребывания на этом посту".
Сообщение на странице "Команда Зеленского" в Фейсбуке начинается так: "Мы внимательно ознакомились с заявлением президента Украины Петра Порошенко о том, что он услышал молодежь, которая проголосовала против него".
Далее идет ряд "требований" к главе государства.
"Требуем, чтобы до истечения срока своего пребывания на посту президента Украины он через контролируемое им парламентское большинство, а также руководителей правоохранительных органов обеспечил принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов; перезапустил работу НАПК путем формирования нового состава этого органа с участием международных экспертов и введения внешнего аудита его деятельности; обеспечил принятие избирательного закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на следующих парламентских выборах", - говорится в сообщении.
Среди требований - выдача актов о назначении судей и обеспечение принятия мер, которые помогут разблокировать начало работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС); отзыв своего законопроекта о криминализации незаконного обогащения и поручение коалиции поддержать проект закона, разработанный при участии международных экспертов.
В команде Зеленского также настаивают на том, чтобы П.Порошенко лишил Службу безопасности Украины, Национальную полицию и другие правоохранительные органы полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, а также прекратил их давление на субъектов предпринимательской деятельности; чтобы уволил Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины.
От действующего президента также ожидают ликвидации схемы "Роттердам+" и старта внешнего независимого аудита деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Кроме того, в команде Зеленского настаивают, чтобы П.Порошенко опубликовал перечень своих офшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет.
Согласно данным 99,88% протоколов, в первом туре президентских выборов в Украине за В.Зеленского проголосовали 30,23% избирателей, за П.Порошенко - 15,95%.
Алиев поздравил Чапутову с избранием на пост президента Словакии
Глава МИД Азербайджана примет участие в заседании СМИД СНГ в Москве
Завод по переработке семян запустят летом на севере Азербайджана
ЛУКОЙЛ заключил контракт на разведку и разработку углеводородов на блоке Женис в Казахстане
ЕС выделит 33 млн евро на строительство Интерконнектора Греция-Болгария, по которому планируется поставлять азербайджанский газ
Около 190 компаний из 17 стран примут участие на выставке «Туризм и путешествия» AITF 2019
Японцы в ужасе от 10-дневных каникул в связи с началом новой эры - СМИ
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Президент Алиев назначил главу ИВ Джульфинского района НАР
ГААД получит 15,4 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Эксперт: "Вклад AccessBank-а в развитие студентов очень ценен"
Комитет по страхованию Caspian European Club подготовил спецотчет
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»