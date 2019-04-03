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Туризм 03.04.2019 12:25

Азербайджан к 2020г увеличит до 10 число туристических представительств за рубежом

Государственное агентство по туризму (ГАТ) Азербайджана планирует довести к 2020 году число зарубежных представительств до 10 за счет открытия новых представительств в 4 странах, заявил пресс-секретарь ГАТ Кянан Гулузаде.

«Представительства ГАТ в настоящее время действуют в шести странах. В ближайшие месяцы мы планируем открыть еще четыре новых представительства, в том числе в Великобритании и Южной Корее», - сказал К.Гулузаде в среду на пресс-конференции, посвященной 18-й Азербайджанской международной выставке «Туризм и путешествия», которая откроется 4 апреля в «Экспо-центре».

В настоящее время представительства ГАТ действуют в Германии (Франкфурт), ОАЭ (Дубай), Саудовской Аравии (Эр-Рияд), Китае (Пекин), Индии (Мумбай) и России (Москва).

Р.Бабаев

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Тэги: ТУРИЗМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]