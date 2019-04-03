Пассажирский состав для ж/д БТК рассчитан на перевозку около 250 человек в одном направлении

Пассажирский поезд, предназначенный для эксплуатации на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК), рассчитан на перевозку 246 человек в одном направлении, сообщает сайт главы государства.

Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду ознакомился с пассажирским поездом, который будет курсировать по железной дороге БТК.

Поезд из 10 вагонов, произведенных швейцарской Stadler Rail Group по заказу ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), 29 марта прибыл в Баку. Состав включает девять пассажирских вагонов и вагон-ресторан.

«Вагоны произведены по четырем категориям «стандарт», «комфорт», «бизнес» и «ресторан». В зависимости от категории вагоны рассчитаны на 10, 20 и 32 человека. В целом, поезд предназначен для перевозки 246 пассажиров в одном направлении и обладает возможностью движения со скоростью 160 км/час», - отмечается в информации.

АЖД планирует организовать пассажирские перевозки по маршруту Баку-Тбилиси-Карс в 2019 году.

Как сообщалось, АЖД для организации пассажироперевозок по БТК заказала 30 вагонов у компании Stadler. По условиям контракта, на втором этапе в Азербайджан будут доставлены еще 10 вагонов.

Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов. На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов. Однако перевозки по данному коридору планируется довести до 20-22 млн тонн грузов в год.

Н.Аббасова