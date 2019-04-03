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Транспорт и связь 03.04.2019 12:34

Пассажирский состав для ж/д БТК рассчитан на перевозку около 250 человек в одном направлении

Пассажирский поезд, предназначенный для эксплуатации на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК), рассчитан на перевозку 246 человек в одном направлении, сообщает сайт главы государства.

Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду ознакомился с пассажирским поездом, который будет курсировать по железной дороге БТК.

Поезд из 10 вагонов, произведенных швейцарской Stadler Rail Group по заказу ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), 29 марта прибыл в Баку. Состав включает девять пассажирских вагонов и вагон-ресторан.

«Вагоны произведены по четырем категориям «стандарт», «комфорт», «бизнес» и «ресторан». В зависимости от категории вагоны рассчитаны на 10, 20 и 32 человека. В целом, поезд предназначен для перевозки 246 пассажиров в одном направлении и обладает возможностью движения со скоростью 160 км/час», - отмечается в информации.

АЖД планирует организовать пассажирские перевозки по маршруту Баку-Тбилиси-Карс в 2019 году.

Как сообщалось, АЖД для организации пассажироперевозок по БТК заказала 30 вагонов у компании Stadler. По условиям контракта, на втором этапе в Азербайджан будут доставлены еще 10 вагонов.

Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов. На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов. Однако перевозки по данному коридору планируется довести до 20-22 млн тонн грузов в год.

Н.Аббасова

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Тэги: ПОЕЗД, БТК, ПАССАЖИРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]