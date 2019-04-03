В Алжире призывают к протестам, несмотря на отставку президента страны

Алжирцев призывают выйти в пятницу на акции протеста против властей, несмотря на то, что президент страны Абдельазиз Бутефлика подал в отставку, сообщают франкоязычные СМИ.
Призывы принять участие в протестах распространяются в основном в соцсетях. Многие жители Алжира сочли отставку главы государства недостаточным шагом для улучшения ситуации в стране и выступают против всей политической системы в целом, которую они считают коррумпированной.
А.Бутефлика подал в отставку накануне. После этого на центральных улицах столицы Алжира собрались толпы людей, которые праздновали решение президента уйти со своего поста. Автомобилисты гудели в клаксоны, люди пели песни и размахивали флагами. Полиция наблюдала за происходящим, не вмешиваясь, отмечает агентство Associated Press.
Ожидается, что в среду будет созван Конституционный совет, который официально оформит отставку А.Бутефлики. Согласно конституции Алжира, после этого временным лидером страны станет председатель верхней палаты парламента - Совета Нации, этот пост в настоящее время занимает Абделькадер Бенсалах, который является союзником А.Бутефлики.
Указывается, что председатель Совета Нации будет исполнять обязанности президента страны в течение срока, не превышающего 90 дней. За это время должны быть проведены выборы.
Между тем, опрос, проведенный Gallup еще до протестов с требованием отставки А.Бутефлики, показывал, что подавляющее большинство жителей Алжира недовольно условиями жизни. Так, согласно данным исследования за 2018 год, около 80% алжирцев заявляли, что живут в бедственном положении, в нужде.
При этом, лишь 12% опрошенных оценили свои условия жизни как "процветающие". Этот показатель стал рекордно низким за все время проведения подобных исследований Gallup среди алжирцев.
А.Бутефлика занимал пост главы государства с 1999 года, он страдает от серьезных проблем со здоровьем. В 2013 году он перенес инсульт.
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