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В Алжире призывают к протестам, несмотря на отставку президента страны

Алжирцев призывают выйти в пятницу на акции протеста против властей, несмотря на то, что президент страны Абдельазиз Бутефлика подал в отставку, сообщают франкоязычные СМИ.

Призывы принять участие в протестах распространяются в основном в соцсетях. Многие жители Алжира сочли отставку главы государства недостаточным шагом для улучшения ситуации в стране и выступают против всей политической системы в целом, которую они считают коррумпированной.

А.Бутефлика подал в отставку накануне. После этого на центральных улицах столицы Алжира собрались толпы людей, которые праздновали решение президента уйти со своего поста. Автомобилисты гудели в клаксоны, люди пели песни и размахивали флагами. Полиция наблюдала за происходящим, не вмешиваясь, отмечает агентство Associated Press.

Ожидается, что в среду будет созван Конституционный совет, который официально оформит отставку А.Бутефлики. Согласно конституции Алжира, после этого временным лидером страны станет председатель верхней палаты парламента - Совета Нации, этот пост в настоящее время занимает Абделькадер Бенсалах, который является союзником А.Бутефлики.

Указывается, что председатель Совета Нации будет исполнять обязанности президента страны в течение срока, не превышающего 90 дней. За это время должны быть проведены выборы.

Между тем, опрос, проведенный Gallup еще до протестов с требованием отставки А.Бутефлики, показывал, что подавляющее большинство жителей Алжира недовольно условиями жизни. Так, согласно данным исследования за 2018 год, около 80% алжирцев заявляли, что живут в бедственном положении, в нужде.

При этом, лишь 12% опрошенных оценили свои условия жизни как "процветающие". Этот показатель стал рекордно низким за все время проведения подобных исследований Gallup среди алжирцев.

А.Бутефлика занимал пост главы государства с 1999 года, он страдает от серьезных проблем со здоровьем. В 2013 году он перенес инсульт.

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Тэги: АЛЖИР, ПРЕЗИДЕНТ, ОТСТАВКА, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]