В Алжире призывают к протестам, несмотря на отставку президента страны

Алжирцев призывают выйти в пятницу на акции протеста против властей, несмотря на то, что президент страны Абдельазиз Бутефлика подал в отставку, сообщают франкоязычные СМИ.

Призывы принять участие в протестах распространяются в основном в соцсетях. Многие жители Алжира сочли отставку главы государства недостаточным шагом для улучшения ситуации в стране и выступают против всей политической системы в целом, которую они считают коррумпированной.

А.Бутефлика подал в отставку накануне. После этого на центральных улицах столицы Алжира собрались толпы людей, которые праздновали решение президента уйти со своего поста. Автомобилисты гудели в клаксоны, люди пели песни и размахивали флагами. Полиция наблюдала за происходящим, не вмешиваясь, отмечает агентство Associated Press.

Ожидается, что в среду будет созван Конституционный совет, который официально оформит отставку А.Бутефлики. Согласно конституции Алжира, после этого временным лидером страны станет председатель верхней палаты парламента - Совета Нации, этот пост в настоящее время занимает Абделькадер Бенсалах, который является союзником А.Бутефлики.

Указывается, что председатель Совета Нации будет исполнять обязанности президента страны в течение срока, не превышающего 90 дней. За это время должны быть проведены выборы.

Между тем, опрос, проведенный Gallup еще до протестов с требованием отставки А.Бутефлики, показывал, что подавляющее большинство жителей Алжира недовольно условиями жизни. Так, согласно данным исследования за 2018 год, около 80% алжирцев заявляли, что живут в бедственном положении, в нужде.

При этом, лишь 12% опрошенных оценили свои условия жизни как "процветающие". Этот показатель стал рекордно низким за все время проведения подобных исследований Gallup среди алжирцев.

А.Бутефлика занимал пост главы государства с 1999 года, он страдает от серьезных проблем со здоровьем. В 2013 году он перенес инсульт.