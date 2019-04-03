Президент Анголы Жоау Лоуренсу обозначил основные темы к встрече с Путиным

Президент Республики Ангола Жоау Лоуренсу сообщил, что на встрече в четверг с президентом РФ Владимиром Путиным он намерен говорить о перспективах укрепления экономических связей двух стран.

"Мы прибыли в Россию, чтобы укрепить наши узы и особенно для того, чтобы диверсифицировать сотрудничество между нашими странами с целью расширить экономические связи", - сказал Ж.Лоуренсу на встрече в среду с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

По его словам, с точки зрения политической, дипломатической между Анголой и Россией "достаточно уже крепкие отношения".

"Учитывая уровень развитости российской экономики и огромный потенциал экономики Анголы, хотелось бы обозначить области сотрудничества для расширения и укрепления наших отношений. В основном именно в этом ключе будут завтра вестись переговоры с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал ангольский лидер.

Он также сообщил, что вручит президенту России высокую государственную награду Анголы - Орден Агостиньо Нето.

"Таким образом, мы еще раз хотим подчеркнуть нашу благодарность за ту поддержку, которую Россия оказала нашему народу с первых дней нашей независимости", - отметил Ж.Лоуренсу.