Президент Анголы Жоау Лоуренсу обозначил основные темы к встрече с Путиным

Президент Республики Ангола Жоау Лоуренсу сообщил, что на встрече в четверг с президентом РФ Владимиром Путиным он намерен говорить о перспективах укрепления экономических связей двух стран.
"Мы прибыли в Россию, чтобы укрепить наши узы и особенно для того, чтобы диверсифицировать сотрудничество между нашими странами с целью расширить экономические связи", - сказал Ж.Лоуренсу на встрече в среду с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
По его словам, с точки зрения политической, дипломатической между Анголой и Россией "достаточно уже крепкие отношения".
"Учитывая уровень развитости российской экономики и огромный потенциал экономики Анголы, хотелось бы обозначить области сотрудничества для расширения и укрепления наших отношений. В основном именно в этом ключе будут завтра вестись переговоры с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал ангольский лидер.
Он также сообщил, что вручит президенту России высокую государственную награду Анголы - Орден Агостиньо Нето.
"Таким образом, мы еще раз хотим подчеркнуть нашу благодарность за ту поддержку, которую Россия оказала нашему народу с первых дней нашей независимости", - отметил Ж.Лоуренсу.
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