Santander вложит 20 млрд евро в дигитализацию и технологии

Banco Santander SA, крупнейший банк Испании, инвестирует 20 млрд евро в дигитализацию операций и новые технологии в следующие четыре года в рамках среднесрочного плана развития.
Инвестиции в технологии и дигитализацию, как ожидается, "позволят улучшить пользовательский опыт для дальнейшего увеличения лояльности клиентов, а также сократить расходы", говорится в презентации ко Дню инвестора, проводимого банком в Лондоне 3 апреля.
Среди других ключевых параметров плана развития Banco Santander - улучшение операционных показателей, а также распределения капитала. Банк намерен добиться экономии на ежегодных расходах в размере 1,2 млрд евро, а также направлять капитал в наиболее прибыльные сегменты бизнеса.
Banco Santander подтвердил основные финансовые цели, в том числе поддержание показателя рентабельности материального капитала (RoTE) на уровне 13-15%, а также показателя достаточности базового капитала первого уровня (core Tier 1) на уровне 11-12% в среднесрочной перспективе.
Кроме того, банк намерен увеличить долю прибыли, направляемой на выплату дивидендов до 40-50%.
Для быстрой реализации этой стратегии банк переходит к новой, упрощенной структуре менеджмента, в частности, создает единое руководство для операций в Европе, Южной Африке и Северной Америке, говорится в пресс-релизе.
Акции Banco Santander прибавляют в цене 1,8% на торгах в Мадриде в среду.
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