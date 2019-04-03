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Финансы 03.04.2019 13:14

Santander вложит 20 млрд евро в дигитализацию и технологии

Banco Santander SA, крупнейший банк Испании, инвестирует 20 млрд евро в дигитализацию операций и новые технологии в следующие четыре года в рамках среднесрочного плана развития.

Инвестиции в технологии и дигитализацию, как ожидается, "позволят улучшить пользовательский опыт для дальнейшего увеличения лояльности клиентов, а также сократить расходы", говорится в презентации ко Дню инвестора, проводимого банком в Лондоне 3 апреля.

Среди других ключевых параметров плана развития Banco Santander - улучшение операционных показателей, а также распределения капитала. Банк намерен добиться экономии на ежегодных расходах в размере 1,2 млрд евро, а также направлять капитал в наиболее прибыльные сегменты бизнеса.

Banco Santander подтвердил основные финансовые цели, в том числе поддержание показателя рентабельности материального капитала (RoTE) на уровне 13-15%, а также показателя достаточности базового капитала первого уровня (core Tier 1) на уровне 11-12% в среднесрочной перспективе.

Кроме того, банк намерен увеличить долю прибыли, направляемой на выплату дивидендов до 40-50%.

Для быстрой реализации этой стратегии банк переходит к новой, упрощенной структуре менеджмента, в частности, создает единое руководство для операций в Европе, Южной Африке и Северной Америке, говорится в пресс-релизе.

Акции Banco Santander прибавляют в цене 1,8% на торгах в Мадриде в среду.

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Тэги: ИСПАНИЯ, SANTANDER, ИНВЕСТИЦИИ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]