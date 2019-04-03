Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР

Российский историк и правовед Олег Кузнецов опубликовал в азербайджанском журнале Region Plus статью-исследование о планах армян заселить Чечню после депортации оттуда чеченцев и создать свою автономию на Северном Кавказе в составе РСФСР. Статья основана на рассекреченном деле 1948 года из архива Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.
«В специальном сообщении №720 от 23 июля 1948 года на имя министра госбезопасности Азербайджана генерал-майора С.Ф.Емельянова начальник Шамхорского районного отделения МГБ Азербайджанской ССР старший лейтенант Ю.Нуров доносил в Баку следующее»,- пишет историк и приводит содержание рассекреченного документа.
(http://regionplus.az/ru/articles/view/6781?fbclid=IwAR0vsG_VS3IVA8IBlVvGF58rVnSAn23DIOV0tCvC8BrF8Hq5PG9zYyeRMhA).
Со ссылкой на поствоенные постановления советских властей автор отмечает, что начало этой истории восходит к 1945-48 годам, когда была реализована так называемая программа «репатриации» зарубежных армян в Советскую Армению. Это, в свою очередь, стало причиной депортации азербайджанцев из Армянской ССР в Азербайджанскую. В результате, среди армян-колхозников Шамхорского района Азербайджана, недовольных «уплотнением» своих сел депортированными азербайджанцами, стали вынашиваться планы по массовому переселению в Чечню.
Агитаторы распространяли слухи, что азербайджанцы-переселенцы якобы будут выживать армян из колхоза. Они, согласно рассекреченному документу, агитировали армянское население «переселиться в Грозненскую Область, где фундаментально обосноваться и построить свою жизнь в непринужденной, свободной атмосфере, ибо по слухам, там нуждаются в переселенцах и поэтому создают отличные условия».
В результате, в 1948 году практически все армянское население Азербайджана было охвачено идеей массового переселения в Чечню. «Естественно, армянские колхозники не могли без посторонней помощи знать, что происходит по другую сторону Большого Кавказского хребта, кто-то должен был информировать их об этом… Следовательно, такое брожение умов не было автохтонным или самопроизвольным, данная идея распространялась среди этнических армян, проживавших в конце 1940-х гг. в Азербайджане, целенаправленно», - отмечает О.Кузнецов.
Он отмечает, что согласно статистике, если в 1897 году на территории Грозненского округа Российской империи проживали всего 339 армян, что составляло 0,2% населения региона, то в 1959 году армянская община этого региона достигла 12 136 человек, что составило уже 2% от общей численности населения автономной республики. Таким образом, по самым скромным подсчетам - без учета естественных смертей, гибели от фашистских бомбардировок, эпидемий военного времени и прочего, не менее 4 тыс. армян, преимущественно из Азербайджана, воспользовавшись временной депортацией чеченцев, целенаправленно переселились в Чечню.
«Данная история еще раз показывает, что стремление к территориальной экспансии, захвату родовых пастбищ и кладбищ коренных народов Кавказа было всегда присуще армянскому населению региона. Причем всплески такой активности всегда приходились на период социальных катаклизмов и потрясений, когда жизнестойкость коренных народов подвергалось ударам извне, а их жизнеспособность находилась под внешней угрозой. Вот почему так важно помнить уроки истории», - подчеркивает О.Кузнецов.
А.Азизов
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