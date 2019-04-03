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Дальнее зарубежье 03.04.2019 15:27

Комитет Европарламента поддержал безвизовый въезд в ЕС для британцев после Brexit

Комитет Европарламента поддержал инициативу о безвизовом въезде в страны ЕС для граждан Великобритании после Brexit, сообщает в среду агентство Associated Press.

Комитет Европарламента по гражданским свободам, внутренним делам и юстиции проголосовал 38-ю голосами за то, чтобы позволить безвизовые поездки британцам по работе или в целях туризма. Восемь членов комитета проголосовали против, трое воздержались.

Как ожидается, голосование по этому вопросу всего Европарламента пройдет в четверг.

Документ, который поддержал комитет, позволяет британцам оставаться в странах ЕС на срок до 90 дней в 180-дневный период, однако он не дает разрешения на работу.

В результате даже в случае Brexit без сделки британцы смогут на короткий период приезжать в ЕС без визы, отмечают СМИ. В последнее время Брюссель активно готовится к варианту выхода Великобритании без соглашения.

В ЕС ожидают, что Великобритания также не будет вводить визы для граждан Евросоюза, посещающих страну.

В Лондоне ранее заявляли, что не намерены требовать визы от граждан ЕС, приезжающих в Великобританию на короткий срок.

Соглашение о выходе Великобритании из ЕС, которое до сих пор отказывается поддержать британский парламент, предполагает, что визы для визитов британцев в ЕС и европейцев в Великобританию, не потребуются.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, ВИЗЫ, ВЪЕЗД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]