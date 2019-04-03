Комитет Европарламента поддержал безвизовый въезд в ЕС для британцев после Brexit

Комитет Европарламента поддержал инициативу о безвизовом въезде в страны ЕС для граждан Великобритании после Brexit, сообщает в среду агентство Associated Press.
Комитет Европарламента по гражданским свободам, внутренним делам и юстиции проголосовал 38-ю голосами за то, чтобы позволить безвизовые поездки британцам по работе или в целях туризма. Восемь членов комитета проголосовали против, трое воздержались.
Как ожидается, голосование по этому вопросу всего Европарламента пройдет в четверг.
Документ, который поддержал комитет, позволяет британцам оставаться в странах ЕС на срок до 90 дней в 180-дневный период, однако он не дает разрешения на работу.
В результате даже в случае Brexit без сделки британцы смогут на короткий период приезжать в ЕС без визы, отмечают СМИ. В последнее время Брюссель активно готовится к варианту выхода Великобритании без соглашения.
В ЕС ожидают, что Великобритания также не будет вводить визы для граждан Евросоюза, посещающих страну.
В Лондоне ранее заявляли, что не намерены требовать визы от граждан ЕС, приезжающих в Великобританию на короткий срок.
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС, которое до сих пор отказывается поддержать британский парламент, предполагает, что визы для визитов британцев в ЕС и европейцев в Великобританию, не потребуются.
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