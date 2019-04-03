В Венесуэле нужны президентские выборы, а не российские военные - глава МИД Британии

Венесуэле нужно вернуться к демократии, стране не нужны военные из России, заявил в среду глава МИД Великобритании Джереми Хант.

"Венесуэла нуждается не в отправке российских военных, а в возвращении к демократии путем свободных и честных президентских выборов", - написал дипломат в Twitter.

Также Дж.Хант отметил, что он расстроен из-за новостей о том, что "режим Мадуро вводит новые несправедливые меры" в отношении лидера Венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

К своему сообщению Дж.Хант приложил новостную заметку от 2 апреля о том, что председатель Верховного суда Венесуэлы Майкель Морено потребовал, чтобы Х.Гуайдо лишили парламентской неприкосновенности.