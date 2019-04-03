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Дальнее зарубежье 03.04.2019 15:49

В Венесуэле нужны президентские выборы, а не российские военные - глава МИД Британии

Венесуэле нужно вернуться к демократии, стране не нужны военные из России, заявил в среду глава МИД Великобритании Джереми Хант.

"Венесуэла нуждается не в отправке российских военных, а в возвращении к демократии путем свободных и честных президентских выборов", - написал дипломат в Twitter.

Также Дж.Хант отметил, что он расстроен из-за новостей о том, что "режим Мадуро вводит новые несправедливые меры" в отношении лидера Венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

К своему сообщению Дж.Хант приложил новостную заметку от 2 апреля о том, что председатель Верховного суда Венесуэлы Майкель Морено потребовал, чтобы Х.Гуайдо лишили парламентской неприкосновенности.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]