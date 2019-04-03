ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) 2,8 млн манатов на строительство автодороги Баку-Шемаха-Евлах (12 км)-Ходжасан.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков