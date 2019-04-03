Минналогов Азербайджана выявило цех по производству поддельного алкоголя

Сотрудники Департамента предварительного расследования налоговых преступлений при Минналогов Азербайджана обнаружили большое количество незаконно произведенной и замаркированной поддельными акцизными марками алкогольной продукции, говорится в сообщении министерства.
"Было выявлено, что в Хатаинском районе Баку в одном из жилых зданий гражданин Алиев Шахин производил кустарным образом спиртные напитки, которые затем разливал в бутылки из-под дорогих напитков. Во время обыска в квартире было обнаружено 1059 поддельных акцизных марок, 286 готовых алкогольных напитков, 52 коробки пустых бутылок, 15 коробок крышек, 5 коробок пробок, одна коробка и две упаковки этикеток. По фактам было возбуждено уголовное дело, в отношении Ш.Алиева была принята мера пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении.
Кроме того, Минналогов выявило кустарное производство чистящих средств в поселке Бина Хазарского района Баку. "В личном доме, принадлежащем Аловсату Гамидову, дешевые чистящие средства и стиральные порошки смешивались с технической солью и рассыпались в коробки под чистящие средства известных брендов. Также в доме были обнаружены различные пустые коробки и этикетки. В связи с данным фактом ведется расследование", - говорится в сообщении.
А.Мамедов
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