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Бизнес и законодательство 03.04.2019 14:23

Минналогов Азербайджана выявило цех по производству поддельного алкоголя

Сотрудники Департамента предварительного расследования налоговых преступлений при Минналогов Азербайджана обнаружили большое количество незаконно произведенной и замаркированной поддельными акцизными марками алкогольной продукции, говорится в сообщении министерства.

"Было выявлено, что в Хатаинском районе Баку в одном из жилых зданий гражданин Алиев Шахин производил кустарным образом спиртные напитки, которые затем разливал в бутылки из-под дорогих напитков. Во время обыска в квартире было обнаружено 1059 поддельных акцизных марок, 286 готовых алкогольных напитков, 52 коробки пустых бутылок, 15 коробок крышек, 5 коробок пробок, одна коробка и две упаковки этикеток. По фактам было возбуждено уголовное дело, в отношении Ш.Алиева была принята мера пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минналогов выявило кустарное производство чистящих средств в поселке Бина Хазарского района Баку. "В личном доме, принадлежащем Аловсату Гамидову, дешевые чистящие средства и стиральные порошки смешивались с технической солью и рассыпались в коробки под чистящие средства известных брендов. Также в доме были обнаружены различные пустые коробки и этикетки. В связи с данным фактом ведется расследование", - говорится в сообщении.

А.Мамедов

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Тэги: МИННАЛОГОВ, АЛКОГОЛЬ, ПОДДЕЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]