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Финансы 03.04.2019 14:30

Moody`s в конце мая проведет ежегодный саммит по Азербайджану

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service проведет 23 мая ежегодный саммит по Азербайджану, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Moody`s.

"Ежегодный саммит по Азербайджану пройдет 23 мая. На нем будут обсуждаться прогресс в проведении реформ, проанализированы ключевые факторы, влияющие на кредитный рейтинг страны и др. моменты", - отметили в агентстве.

В целом, обсуждения будут вестись по трем направлениям: суверенный рейтинг Азербайджана и цены на нефть; ситуация в банковском секторе; обзор нефтяного сектора.

Долгосрочный кредитный рейтинг Азербайджана от Moody`s Investors Service составляет "Ва2", прогноз - "стабильный".

А.Мамедов

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Тэги: MOODY`S, САММИТ


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Moody`s в конце мая проведет ежегодный саммит по Азербайджану

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]