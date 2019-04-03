Moody`s в конце мая проведет ежегодный саммит по Азербайджану

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service проведет 23 мая ежегодный саммит по Азербайджану, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Moody`s.

"Ежегодный саммит по Азербайджану пройдет 23 мая. На нем будут обсуждаться прогресс в проведении реформ, проанализированы ключевые факторы, влияющие на кредитный рейтинг страны и др. моменты", - отметили в агентстве.

В целом, обсуждения будут вестись по трем направлениям: суверенный рейтинг Азербайджана и цены на нефть; ситуация в банковском секторе; обзор нефтяного сектора.

Долгосрочный кредитный рейтинг Азербайджана от Moody`s Investors Service составляет "Ва2", прогноз - "стабильный".

А.Мамедов