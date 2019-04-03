Moody`s в конце мая проведет ежегодный саммит по Азербайджану

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service проведет 23 мая ежегодный саммит по Азербайджану, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Moody`s.
"Ежегодный саммит по Азербайджану пройдет 23 мая. На нем будут обсуждаться прогресс в проведении реформ, проанализированы ключевые факторы, влияющие на кредитный рейтинг страны и др. моменты", - отметили в агентстве.
В целом, обсуждения будут вестись по трем направлениям: суверенный рейтинг Азербайджана и цены на нефть; ситуация в банковском секторе; обзор нефтяного сектора.
Долгосрочный кредитный рейтинг Азербайджана от Moody`s Investors Service составляет "Ва2", прогноз - "стабильный".
А.Мамедов
Алиев поздравил Чапутову с избранием на пост президента Словакии
Глава МИД Азербайджана примет участие в заседании СМИД СНГ в Москве
Около 190 компаний из 17 стран примут участие на выставке «Туризм и путешествия» AITF 2019
Японцы в ужасе от 10-дневных каникул в связи с началом новой эры - СМИ
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Президент Алиев назначил главу ИВ Джульфинского района НАР
ГААД получит 15,4 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Комитет Европарламента поддержал безвизовый въезд в ЕС для британцев после Brexit
ГКНБ Киргизии опроверг сообщения в соцсетях о задержании Атамбаева
Президент Анголы Жоау Лоуренсу обозначил основные темы к встрече с Путиным
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Эксперт: "Вклад AccessBank-а в развитие студентов очень ценен"
Комитет по страхованию Caspian European Club подготовил спецотчет
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»