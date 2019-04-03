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СНГ 03.04.2019 16:03

Противники Атамбаева в СДПК приняли решение об исключении экс-президента Киргизии из партии

Политические противники бывшего киргизского президента Алмазбека Атамбаева в возглавляемой им Социал-демократической партии Киргизии на съезде в среду избрали своим лидером бывшего губернатора Чуйской области Сагынбека Абдрахманова и приняли решение об исключении из партии экс-президента страны.

"Наш сегодняшний съезд является единственно легитимным, мы приняли новый устав, избрали председателя и политсовет. Принято также решение об аннулировании съезда, запланированного на 6 апреля", - сообщил журналистам С.Абдрахманов.

Он заявил, что "на съезде принято решение об исключении из СДПК экс-президента Киргизии А.Атамбаева", и заявил, что партия под его руководством пройдет перерегистрацию в Минюсте Киргизии.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса" в съезде противников А.Атамбаева в СДПК приняли участие около 300 делегатов из Бишкека и Чуйской области. Ранее о своем участии в съезде 3 апреля заявлял лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов, но он не пришел.

О.Абдрахманов в 2010 году избирался депутатом парламента Киргизии от СДПК. В том же году занял пост губернатора Чуйской области. Является одним из организаторов движения "СДПК без Атамбаева", которое с 2017 года активно критикует деятельность экс-президента Киргизии А.Атамбаева, обвиняя его в узурпации власти в СДПК.

Между тем официальный представитель партии Кундуз Джолдубаева сообщила агентству, что "С.Абдрахманов провел съезд с людьми, которые не имеют отношения к СДПК. И съезд, и делегаты являются "фейками".

К.Джолдубаева заявила, что 18-й съезд партии СДПК, председателем которой является экс-президент Киргизии А.Атамбаев состоится в Бишкеке 6 апреля.

Социал-демократическая партия Киргизии является одной из старейших партий в республике, экс-президент страны А.Атамбаев является ее основателем.

Ранее в среду о решении выйти из СДПК заявил депутат парламента Киргизии и брат президента республики Асылбек Жээнбеков.

А.Жээнбеков не сказал о своих дальнейших планах, ранее эксперты в Киргизии заявляли, что брат президента Киргизии может создать новую партию для участия в парламентских выборах осенью 2020 года. Эксперты также называли А.Жээнбекова одним из лидеров так называемого "теневого крыла" СДПК, выступающего против экс-президента республики А.Атамбаева.

Под влиянием данного крыла находится парламентская фракция СДПК, которая осенью 2018 года отказалась выполнить решение политсовета партии и лишить полномочий лидера фракции И.Омуркулова.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, АТАМБАЕВ, ПАРТИЯ, РАСКОЛ


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