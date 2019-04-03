Алиев поздравил Чапутову с избранием на пост президента Словакии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Зузану Чапутову с победой на президентских выборах в Словакии, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Искренне поздравляю вас с избранием на пост президента Словакии. Надеюсь на совместные усилия в дальнейшем развитии отношений между двумя Азербайджаном и Словакией», - говорится в тексте поздравления.

Президент Азербайджана пожелал З.Чапутовой крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности.

Ф.Исазаде