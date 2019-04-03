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Внешняя политика 03.04.2019 14:42

Алиев поздравил Чапутову с избранием на пост президента Словакии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Зузану Чапутову с победой на президентских выборах в Словакии, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Искренне поздравляю вас с избранием на пост президента Словакии. Надеюсь на совместные усилия в дальнейшем развитии отношений между двумя Азербайджаном и Словакией», - говорится в тексте поздравления.

Президент Азербайджана пожелал З.Чапутовой крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ЧАПУТОВА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]