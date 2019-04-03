Банки Азербайджана предложат льготы предпринимателям, пострадавшим от пожара в ТЦ Diqlas

Банки-члены Ассоциации банков Азербайджана (ABA) приняли решение о предоставлении ряда льгот предпринимателям, которые пострадали от пожара в торговом центре Diqlas, говорится в сообщении ABA.
"Банки приняли решение реструктуризировать существующие кредиты предпринимателей, пострадавших от пожара в ТЦ Diqlas, отказаться от пени по просроченным выплатам, а также снизить проценты по данным кредитам", - говорится в сообщении.
Банки также готовы на основе обращений предпринимателей и согласно правилам выдавать им новые кредиты.
Было принято решение начать запланированные мероприятия немедленно.
Пожар в ТЦ "Diqlas" произошел утром 26 марта.
Президент Ильхам Алиев 29 марта подписал распоряжение о выделении из госбюджета 3 млн манатов для выплаты первоначальной компенсации пострадавшим. Минфин уже перечислил эти средства на счет Минэкономики. Выдача компенсаций предпринимателям начнется в ближайшее время.
АВА функционирует с 1990 года, в нее входят 30 банков, две небанковские кредитные организации и один процессинговый центр.
А.Мамедов
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