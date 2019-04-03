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Регион 03.04.2019 16:45

В ходе визита Эрдогана в Москву будет дан старт перекрестному Году культуры и туризма Турции и России - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в Москву 8 апреля примет участие в открытии перекрестного Года культуры и туризма Турции и России.

Перекрестный Год культуры и туризма России и Турции откроется показом в Большом театре турецкой оперы "Троя", на котором планируется присутствие президентов Турции и РФ, сообщило в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на турецких официальных лиц.

Р.Т.Эрдоган в ходе визита в Москву проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Эта встреча станет третьей по счету с начала года, отмечает агентство.

Первая состоялась 23 января в Москве. 14 февраля Р.Т.Эрдоган принял участие в четвертом по счету трехстороннем саммите лидеров стран-гарантов перемирия в Сирии.

В 2018 году Р.Т.Эрдоган и В.Путин провели 18 телефонных разговоров и семь двусторонних встреч, сообщает "Анадолу".

3 апреля 2018 года президент России посетил Турцию. В ходе переговоров лидеров двух стран тогда было принято решение о сокращении сроков поставок Турции российских ЗРК С-400.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]