В ходе визита Эрдогана в Москву будет дан старт перекрестному Году культуры и туризма Турции и России - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в Москву 8 апреля примет участие в открытии перекрестного Года культуры и туризма Турции и России.

Перекрестный Год культуры и туризма России и Турции откроется показом в Большом театре турецкой оперы "Троя", на котором планируется присутствие президентов Турции и РФ, сообщило в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на турецких официальных лиц.

Р.Т.Эрдоган в ходе визита в Москву проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Эта встреча станет третьей по счету с начала года, отмечает агентство.

Первая состоялась 23 января в Москве. 14 февраля Р.Т.Эрдоган принял участие в четвертом по счету трехстороннем саммите лидеров стран-гарантов перемирия в Сирии.

В 2018 году Р.Т.Эрдоган и В.Путин провели 18 телефонных разговоров и семь двусторонних встреч, сообщает "Анадолу".

3 апреля 2018 года президент России посетил Турцию. В ходе переговоров лидеров двух стран тогда было принято решение о сокращении сроков поставок Турции российских ЗРК С-400.