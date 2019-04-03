ЕС выделит 33 млн евро на строительство Интерконнектора Греция-Болгария, по которому планируется поставлять азербайджанский газ

Европейский союз выделяет 33 млн евро на строительство Интерконнектора Греция-Болгария (IGB), говорится в пресс-релизе Еврокомиссии (ЕК).

«ЕК утвердила инвестиционный пакет из 25 инфраструктурных проектов в 10 государствах-членах Евросоюза общей стоимостью 4 млрд евро. В числе этих проектов – газопровод Греция-Болгария, на строительство которого ЕС выделит 33 млн евро», -отмечается в информации.

По данным ЕС, реализацией данного проекта впервые газовые системы двух стран будут соединены, «способствуя диверсификации источников газа в регионе и повышая его энергобезопасность».

В целом инвестиционный пакет проектов, утвержденный ЕК, включает Болгарию, Чехию, Германию, Грецию, Венгрию, Италию, Мальту, Польшу, Португалию и Румынию. Проекты охватывают широкий спектр областей: здравоохранение, транспорт, исследования, окружающая среда и энергетика. При государственном софинансировании общий объем инвестиций в эти проекты составит 8 млрд евро.

Ранее со ссылкой на болгарского министра энергетики Теменужку Петкову сообщалось, что газопровод IGB имеет стратегическое значение для поставок газа в Болгарию из Азербайджана. Строительство IGB оценивается в 220 млн евро. Ввод трубопровода в эксплуатацию планируется в 2020 году.

Как сообщалось, в соответствии с контрактом на поставку природного газа, подписанным между Bulgargaz и SOCAR, с 2020 года Болгария будет получать ежегодно 1 млрд кубометров природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз.

Н.Аббасова