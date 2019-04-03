На парламентских выборах в Финляндии началось предварительное голосование

В Финляндии и в дипломатических представительствах страны за рубежом началось предварительное голосование на парламентских выборах.

Как сообщила Центральная избирательная комиссия, избирательные участки внутри страны будут открыты до 9 апреля, за границей - до 6 апреля включительно. Всего в стране организовано 13 избирательных округов и 911 избирательных участков.

В Финляндии парламентские выборы проходят через четыре года и в нынешнем году день голосования назначен на 14 апреля.

В выборах могут принять граждане Финляндии, достигшие к 14 апреля 18-летнего возраста.

Парламент Финляндии насчитывает 200 депутатов.

В предварительном голосовании на парламентских выборах 2015 году приняли участие 32,2 процента лиц с правом голоса, что стало рекордом по сравнению с предыдущими выборами.