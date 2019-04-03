Президент Афганистана обсудил процесс мирного урегулирования с представителями США и афганскими политиками

Президент Афганистана Ашраф Гани в Кабуле провел консультации об активизации мирного процесса, в переговорах участвовали политические лидеры страны, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Хализад, командующий силами США и НАТО в стране генерал Скотт Миллер.

Как отмечается в сообщении, размещенном в среду в микроблоге А.Гани в Twitter, "обсуждения были сосредоточены на мирных усилиях, включая последующие шаги в этом процессе, с тем, чтобы положить конец кровопролитию в Афганистане".

25 марта катарский дипломатический источник сообщил "Интерфаксу", что представители правительства Афганистана, как ожидается, примут участие во второй межафганской конференции по поиску путей мирного урегулирования, которая состоится 14 апреля в Катаре.