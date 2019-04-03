Почти 100 тыс. человек умерли в РФ в 2017 году от заболеваний, которые могли быть вызваны загрязнением воздуха - доклад

Россия вошла в десятку стран, где умерло больше всего людей от заболеваний, которые могут быть вызваны загрязнением воздуха, говорится в докладе State of Global Air ("Состояние воздуха в мире") за 2019 год, распространенном в среду.
Доклад подготовлен специалистами американской независимой исследовательской организации Health Effects Institute, американского Института метрик и оценки здоровья, канадского университета Британской Колумбии и университета Техаса в Остине.
В нем приводятся данные по итогам 2017 года. Согласно этой информации в России 99 тыс. человек скончались из-за заболеваний, развитие которых принято связывать с загрязнением воздуха.
Первую строчку рейтинга разделили Индия и Китай. В каждой из этих странах из-за болезней, спровоцированных загрязнением воздуха, скончались по 1,2 млн человек.
Также высокие позиции занимают такие страны, как Пакистан (128 тыс. смертей), Индонезия (124 тыс. смертей), Бангладеш (123 тыс. смертей), Нигерия (114 тыс. смертей) и Соединенные Штаты (108 тыс. смертей).
Авторы доклада напоминают, что загрязнение воздуха считается пятым по значимости фактором риска, влияющим на продолжительность жизни человека. Они указывают на то, что даже недостаточное питание, употребление алкоголя и отсутствие физической активности оказывают меньшее воздействие на продолжительность жизни человека.
"От болезней, вызванных загрязнением воздуха, ежегодно умирает больше людей, чем при ДТП", - напоминают они.
В докладе отмечается, что на территориях проживания более 90% земного населения нарушаются рекомендации ВОЗ по качеству воздуха, и более половины населения живут в тех местах, где показатели в области качества воздуха далеки даже от наименее строгих целевых показателей ВОЗ.
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