Очередным гостем проекта "Access Business Talks", который AccessBank реализует в UNEC, стал эксперт-экономист Самир Алиев.
Эксперт выступил перед студентами с презентацией на тему "Главные экономические параметры". Презентация, к которой студенты проявили большой интерес, прошла в интерактивной форме.
Самир Алиев коснулся главных макроэкономических показателей страны и совместно со студентами провел анализ их динамики за последние годы. Наряду с этим, экономист и участники проекта проанализировали главные составляющие государственного бюджета.
Коснувшись темы инвестиций, эксперт отметил важность вложений в человеческий капитал и в этой связи привел AccessBank в качестве примера: " AccessBank осуществляет важные проекты в сфере образования. К примеру, реализуемуя проекты в UNEC, банк также инвестирует в развитие молодых кадров, и этот вклад очень ценен".
В завершении презентации эксперт ответил на вопросы студентов.
Отметим, что в рамках проекта "Access Business Talks", который продлится 10 недель, сотрудники AccessBank-а, специалисты IELTS и различных экономических сфер будут делиться студентами своим опытом. Главной целью выступлений, основная часть которых проходит на английском языке, является повышение языковых знаний, формирование мировоззрения, получение новой информации в таких сферах, как экономика, бизнес и финансы.
В ходе проекта наряду с интересными встречами для студентов будет организована экскурсия, во время которой они получат возможность поближе ознакомиться с деятельностью различных структурных подразделений банка. Кроме того, по завершению проекта участники пройдут практику в AccessBank и получат соответствующие сертификаты.
Алиев поздравил Чапутову с избранием на пост президента Словакии
Глава МИД Азербайджана примет участие в заседании СМИД СНГ в Москве
ЛУКОЙЛ заключил контракт на разведку и разработку углеводородов на блоке Женис в Казахстане
ЕС выделит 33 млн евро на строительство Интерконнектора Греция-Болгария, по которому планируется поставлять азербайджанский газ
Банки Азербайджана предложат льготы предпринимателям, пострадавшим от пожара в ТЦ Diqlas
Японцы в ужасе от 10-дневных каникул в связи с началом новой эры - СМИ
Гейдар Асадов назначен ректором Морской академии
Азербайджан рассчитывает на рост турпотока из Китая до 200 тыс. человек - Госагентство
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Президент Алиев назначил главу ИВ Джульфинского района НАР
ГААД получит 15,4 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Комитет Европарламента поддержал безвизовый въезд в ЕС для британцев после Brexit
ГКНБ Киргизии опроверг сообщения в соцсетях о задержании Атамбаева
Президент Анголы Жоау Лоуренсу обозначил основные темы к встрече с Путиным
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»