Очередным гостем проекта "Access Business Talks", который AccessBank реализует в UNEC, стал эксперт-экономист Самир Алиев.



Эксперт выступил перед студентами с презентацией на тему "Главные экономические параметры". Презентация, к которой студенты проявили большой интерес, прошла в интерактивной форме.

Самир Алиев коснулся главных макроэкономических показателей страны и совместно со студентами провел анализ их динамики за последние годы. Наряду с этим, экономист и участники проекта проанализировали главные составляющие государственного бюджета.

Коснувшись темы инвестиций, эксперт отметил важность вложений в человеческий капитал и в этой связи привел AccessBank в качестве примера: " AccessBank осуществляет важные проекты в сфере образования. К примеру, реализуемуя проекты в UNEC, банк также инвестирует в развитие молодых кадров, и этот вклад очень ценен".

В завершении презентации эксперт ответил на вопросы студентов.



Отметим, что в рамках проекта "Access Business Talks", который продлится 10 недель, сотрудники AccessBank-а, специалисты IELTS и различных экономических сфер будут делиться студентами своим опытом. Главной целью выступлений, основная часть которых проходит на английском языке, является повышение языковых знаний, формирование мировоззрения, получение новой информации в таких сферах, как экономика, бизнес и финансы.

В ходе проекта наряду с интересными встречами для студентов будет организована экскурсия, во время которой они получат возможность поближе ознакомиться с деятельностью различных структурных подразделений банка. Кроме того, по завершению проекта участники пройдут практику в AccessBank и получат соответствующие сертификаты.