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Туризм 03.04.2019 15:42

Около 190 компаний из 17 стран примут участие на выставке «Туризм и путешествия» AITF 2019

Около 190 компаний примут участие в 18-й Азербайджанской международной выставке «Туризм и путешествия» AITF 2019, которая пройдет 4-6 апреля в Бакинском Экспо-центре.

«В выставке AITF 2019, которая пройдет под лозунгом «Весь мир. Одна выставка», примут участие 189 компаний из 17 стран мира», - отмечается в сообщении организаторов выставки.

При поддержке Национальных бюро путешествий и посольств своих стран на выставке участвуют национальные группы Беларуси, Болгарии, Грузии, Доминиканской Республики, Италии, Китая, Марокко, Таиланда, Турции и Чехии. С региональными стендами выступают Рогашка-Слатина (Словения), Ставропольский край (Россия), Измир (Турция).

Впервые на выставке с региональным стендом представлена Свободная зона Маку (Иран).

Украинские Одесса, Трускавец и Львов выступают с коллективным стендом.

В течение трех дней участники AITF 2019 продемонстрируют весь спектр туристских услуг, охватывая своими предложениями как летний, так и зимний туристические сезоны. На выставке представлены образовательный и спортивный туризм, информационные технологии в туризме, охота, рыбалка.

Р.Бабаев

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Тэги: ВЫСТАВКА, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]