Около 190 компаний из 17 стран примут участие на выставке «Туризм и путешествия» AITF 2019

Около 190 компаний примут участие в 18-й Азербайджанской международной выставке «Туризм и путешествия» AITF 2019, которая пройдет 4-6 апреля в Бакинском Экспо-центре.

«В выставке AITF 2019, которая пройдет под лозунгом «Весь мир. Одна выставка», примут участие 189 компаний из 17 стран мира», - отмечается в сообщении организаторов выставки.

При поддержке Национальных бюро путешествий и посольств своих стран на выставке участвуют национальные группы Беларуси, Болгарии, Грузии, Доминиканской Республики, Италии, Китая, Марокко, Таиланда, Турции и Чехии. С региональными стендами выступают Рогашка-Слатина (Словения), Ставропольский край (Россия), Измир (Турция).

Впервые на выставке с региональным стендом представлена Свободная зона Маку (Иран).

Украинские Одесса, Трускавец и Львов выступают с коллективным стендом.

В течение трех дней участники AITF 2019 продемонстрируют весь спектр туристских услуг, охватывая своими предложениями как летний, так и зимний туристические сезоны. На выставке представлены образовательный и спортивный туризм, информационные технологии в туризме, охота, рыбалка.

Р.Бабаев