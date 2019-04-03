Завод по переработке семян запустят летом на севере Азербайджана

Государственный семенной фонд Азербайджана завершил строительство завода по переработке семян, сообщает министерство сельского хозяйства.

«Строительство завода осуществлено на территории села Гарачайчек Хачмазского района. На этом заводе будут перерабатываться семена, произведенные семеноводами Губа- Хачмазского региона», - отмечается в сообщении.

Завод начнет свою деятельность в сезон с 1 июня 2019 года.

Завод способен перерабатывать 5 тонн семян в час.

«В сезон на предприятии будет перерабатывать более 4 тыс. тонн семян, что составляет более 20% семян производимых в регионе», подчеркивается в сообщении.

По оценкам Минсельхоза, еще одним преимуществом данного предприятия является то, что оно позволит значительно снизить потери. «Применяемая технология позволяет получить готовую продукцию в объеме более 90% от первоначального сырья», - подчеркивается в информации.

Б.Рустамбеков