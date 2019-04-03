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Карабахский конфликт 03.04.2019 15:52

Азербайджан выпустил марки, приуроченные «четырехдневной войне» в апреле 2016 года в зоне нагорно-карабахского конфликта

ООО «Azermarka» провела презентацию почтовых марок «Апрельские бои – 2016. Лелетепе» и Конвертов первого дня (КПД), приуроченных третьей годовщине «четырехдневной войны» в апреле 2016 года в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«На мероприятии на продажу были выведены 100 КПД опечатанных специально подготовленным памятным штемпелем», - говорится в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Марки подготовлены по инициативе Минтранса, связи и высоких технологий при участии общественного объединения «Зафар».

«Целью выпуска марок является увековечение памяти военнослужащих, проявивших доблесть и отвагу и погибших во имя Родины апрельских боестолкновений на оккупированных территориях Азербайджана», - говорится в сообщении.

Марки изготовлены в городе Бобруйск (Беларусь) в издательстве имени А.Т.Непогодина тиражом 24 тыс. штук.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВОЙНА, МАРКИ, ВЫПУСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]