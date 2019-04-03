Азербайджан выпустил марки, приуроченные «четырехдневной войне» в апреле 2016 года в зоне нагорно-карабахского конфликта

ООО «Azermarka» провела презентацию почтовых марок «Апрельские бои – 2016. Лелетепе» и Конвертов первого дня (КПД), приуроченных третьей годовщине «четырехдневной войны» в апреле 2016 года в зоне нагорно-карабахского конфликта.
«На мероприятии на продажу были выведены 100 КПД опечатанных специально подготовленным памятным штемпелем», - говорится в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий.
Марки подготовлены по инициативе Минтранса, связи и высоких технологий при участии общественного объединения «Зафар».
«Целью выпуска марок является увековечение памяти военнослужащих, проявивших доблесть и отвагу и погибших во имя Родины апрельских боестолкновений на оккупированных территориях Азербайджана», - говорится в сообщении.
Марки изготовлены в городе Бобруйск (Беларусь) в издательстве имени А.Т.Непогодина тиражом 24 тыс. штук.
Ф.Исазаде
Объем потребления газа в Китае в 2018г превысил 280 млрд кубометров
Путин предложил Токаеву построить в Казахстане АЭС по российским технологиям
Нефть перешла к падению на росте запасов в США, Brent опустилась до $69,3 за баррель
Минздрав получит 2 млн манатов на ремонт родильного дома в Баку
Около 190 компаний из 17 стран примут участие на выставке «Туризм и путешествия» AITF 2019
Японцы в ужасе от 10-дневных каникул в связи с началом новой эры - СМИ
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Президент Алиев назначил главу ИВ Джульфинского района НАР
ГААД получит 15,4 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Демократы планируют обязать генпрокурора США раскрыть данные расследования Мюллера через суд
Меркель попытается предотвратить Brexit без соглашения
Законопроект о санкциях против РФ за вмешательство в выборы представили два сенатора США
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Эксперт: "Вклад AccessBank-а в развитие студентов очень ценен"
Комитет по страхованию Caspian European Club подготовил спецотчет
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»