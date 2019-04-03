Цены на нефть вновь поднимаются в среду, Brent приближается к $70 за баррель

Нефтяной рынок демонстрирует рост четвертую сессию подряд в среду на опасениях сокращения поставок топлива на мировой рынок.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:46 подорожали на $0,30 (0,43%) - до $69,67 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,09 (0,14%) - до $62,67 за баррель.

Цены на нефть эталонных марок выросли почти на 40% с начала года благодаря сокращению добычи государствами ОПЕК+, в том числе из-за американских санкций против Ирана и Венесуэлы.

Аналитики, включая эксперта DNB Markets Хельгу Андре Мартинсен, полагают, что страны ОПЕК и их союзники могут продлить сделку по сокращению добычи на второе полугодие.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в 18:30 в среду, и эксперты в среднем ожидают, что они укажут на сокращение запасов на 590 тыс. баррелей.

Также участники рынка продолжают следить за ходом торговых переговоров США и Китая. Китайская делегация во главе с вице-премьером Лю Хэ возобновит в среду в Вашингтоне переговоры с США по торговому соглашению, которое, по данным мировых СМИ, находится на финальной стадии согласования.