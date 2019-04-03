Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на вопросы следствия по делу о массовых беспорядка 1 марта 2008 года, в рамках которого экс-президент республики Роберт Кочарян арестован по обвинению в свержении конституционного строя страны.
"Да, я допрошен по делу 1 марта", - сказал Н.Пашинян журналистам в среду.
Других подробностей он не сообщил.
Уголовное дело касается событий 2008 года, когда Р.Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.
Р.Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя (ст. 300.1 УК Армении) и получении взятки в особо крупном размере (ст.311 УК Армении). Он арестован.
Нынешний премьер Армении Н.Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания в мае 2018 года главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".
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