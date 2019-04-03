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Регион 03.04.2019 16:15

Инфляция в Турции в марте осталась ниже 20% второй месяц

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Турции в марте по итогам второго месяца подряд оказались ниже 20%.

В прошлом месяце инфляция составила 19,71% относительно того же месяца 2018 года после повышения на 19,67% в феврале, свидетельствуют данные Турецкого статистического института.

Результат практически совпал с прогнозами аналитиков, отмечает The Financial Times. В целом стране удалось замедлить темпы роста цен с более чем 25%, зафиксированных в октябре прошлого года.

Продукты питания и безалкогольные напитки в марте подорожали почти на 30% в годовом выражении, одежда - на 11%, товары для дома - на 16%. Цены на транспортные услуги выросли на 15%.

Индекс Core CPI, не учитывающий волатильные цены на продукты и энергоносители, в марте увеличился на 17,53% после подъема на 18,12% месяцем ранее.

Рост потребительских цен в Турции в марте относительно предыдущего месяца составил 1,03%.

Средние темпы роста потребительских цен в Турции в 1965-2018 годах составляют 35,02% в годовом выражении. Исторический максимум в 138,71% был зафиксирован в мае 1980 года, рекордная дефляция в 4,01% была отмечена в июне 1968 года.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Турции подскочили в марте на 29,64% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, темпы подъема практически не изменились с февральских 29,59%.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ИНФЛЯЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]