Инфляция в Турции в марте осталась ниже 20% второй месяц

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Турции в марте по итогам второго месяца подряд оказались ниже 20%.
В прошлом месяце инфляция составила 19,71% относительно того же месяца 2018 года после повышения на 19,67% в феврале, свидетельствуют данные Турецкого статистического института.
Результат практически совпал с прогнозами аналитиков, отмечает The Financial Times. В целом стране удалось замедлить темпы роста цен с более чем 25%, зафиксированных в октябре прошлого года.
Продукты питания и безалкогольные напитки в марте подорожали почти на 30% в годовом выражении, одежда - на 11%, товары для дома - на 16%. Цены на транспортные услуги выросли на 15%.
Индекс Core CPI, не учитывающий волатильные цены на продукты и энергоносители, в марте увеличился на 17,53% после подъема на 18,12% месяцем ранее.
Рост потребительских цен в Турции в марте относительно предыдущего месяца составил 1,03%.
Средние темпы роста потребительских цен в Турции в 1965-2018 годах составляют 35,02% в годовом выражении. Исторический максимум в 138,71% был зафиксирован в мае 1980 года, рекордная дефляция в 4,01% была отмечена в июне 1968 года.
Между тем цены производителей (индекс PPI) в Турции подскочили в марте на 29,64% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, темпы подъема практически не изменились с февральских 29,59%.
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