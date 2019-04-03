Путин в четверг проведет переговоры с премьером Израиля

Переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиль Биньямином Нетаньяху состоятся в четверг, 4 апреля, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

Как сообщалось, Б.Нетаньяху 4 апреля посетит Россию с кратким рабочим визитом.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков во вторник сообщил, что 4 апреля пройдут "краткие, быстрые переговоры, произойдет "сверка часов".

В среду Д.Песков отметил, что Москва готова обсуждать план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по урегулированию ситуации в Сирии в случае, если он будет представлен.

"Речь идет о кратком рабочем визите. Если господин Нетаньяху привезет какой-то оформленный план, то, безусловно, он будет рассмотрен и обсужден", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли план Б.Нетаньяху по ситуации в Сирии, о котором ранее сообщалось, стать одним из вопросов предстоящих переговоров на высшем уровне.

Ранее "Times off Israel" со ссылкой на официальных лиц этой страны сообщила, что Б.Нетаньяху представил президенту США Дональду Трампу и В.Путину план прекращения кризиса в Сирии. Подробности плана издание не сообщало.

В Москве получение подобного плана отрицали.

Б.Нетаньяху на прошлой неделе в Вашингтоне провел переговоры с Д.Трампом.

В понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что В.Путин и Б.Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в ближневосточном регионе, а также двусторонние контакты по военной линии.

Предыдущая личная встреча В.Путина и Б.Нетаньяху состоялась в Москве 27 февраля.