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Регион 03.04.2019 17:48

Бурджанадзе заявила о необходимости расследования, если Саакашвили вел переговоры о размещении баз РФ в Грузии

Бывший спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе заявила, что для нее стали откровением слова экс-президента страны Михаила Саакашвили о том, что он в 2008 году предлагал России взамен Абхазии и Южной Осетии оставить в Грузии российские военные базы.

"Думаю, Саакашвили сделал сенсационное заявление о том, что вел с Россией переговоры о размещении российских баз в Грузии. Лично я не была в курсе проведения таких переговоров. Если Саакашвили вел такие переговоры, то это надо расследовать", - сказала Н.Бурджанадзе журналистам в среду.

Накануне, в интервью телекомпании "Рустави 2" М.Саакашвили заявил, что в начале 2008 года он предлагал руководству России вернуть Абхазию и Южную Осетию, а взамен Грузия откажется от вступления в НАТО и разрешит разместить на своей территории российские военные базы.

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Тэги: ГРУЗИЯ, БУРДЖАНАДЗЕ, СААКАШВИЛИ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]