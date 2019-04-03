Бурджанадзе заявила о необходимости расследования, если Саакашвили вел переговоры о размещении баз РФ в Грузии

Бывший спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе заявила, что для нее стали откровением слова экс-президента страны Михаила Саакашвили о том, что он в 2008 году предлагал России взамен Абхазии и Южной Осетии оставить в Грузии российские военные базы.
"Думаю, Саакашвили сделал сенсационное заявление о том, что вел с Россией переговоры о размещении российских баз в Грузии. Лично я не была в курсе проведения таких переговоров. Если Саакашвили вел такие переговоры, то это надо расследовать", - сказала Н.Бурджанадзе журналистам в среду.
Накануне, в интервью телекомпании "Рустави 2" М.Саакашвили заявил, что в начале 2008 года он предлагал руководству России вернуть Абхазию и Южную Осетию, а взамен Грузия откажется от вступления в НАТО и разрешит разместить на своей территории российские военные базы.
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