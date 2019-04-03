Путин рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений России и Казахстана после визита Токаева в Москву

Президент РФ Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность и отметил его роль в укреплении отношений между двумя странами.
"Хочу вас поздравить со вступлением в должность главы государства. Вы в курсе уровня наших отношений. Вы сами много сделали для того, чтобы на такой уровень были подняты контакты между Россией и Казахстаном", - сказал В.Путин на встрече с К.Токаевым в среду в Москве.
"Конечно, это, прежде всего, заслуга первого президента Казахстана, но вся команда работала на эту цель. Мы многого добились, многого достигли", - отметил он.
По его словам, РФ и Казахстан не просто партнеры, а ближайшие союзники.
"Мы добиваемся серьезных заметных результатов, которые сказываются на уровне жизни наших народов. Я уверен, что ваш сегодняшний визит вместе с такой представительной командой, которая приехала вместе с вами, послужит делу укрепления наших многоплановых, многосторонних и союзнических отношений", - сказал В.Путин.
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