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СНГ 03.04.2019 18:05

Путин рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений России и Казахстана после визита Токаева в Москву

Президент РФ Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность и отметил его роль в укреплении отношений между двумя странами.

"Хочу вас поздравить со вступлением в должность главы государства. Вы в курсе уровня наших отношений. Вы сами много сделали для того, чтобы на такой уровень были подняты контакты между Россией и Казахстаном", - сказал В.Путин на встрече с К.Токаевым в среду в Москве.

"Конечно, это, прежде всего, заслуга первого президента Казахстана, но вся команда работала на эту цель. Мы многого добились, многого достигли", - отметил он.

По его словам, РФ и Казахстан не просто партнеры, а ближайшие союзники.

"Мы добиваемся серьезных заметных результатов, которые сказываются на уровне жизни наших народов. Я уверен, что ваш сегодняшний визит вместе с такой представительной командой, которая приехала вместе с вами, послужит делу укрепления наших многоплановых, многосторонних и союзнических отношений", - сказал В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]